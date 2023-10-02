Украина обещает выполнить все семь рекомендаций, которые были озвучены Европейской комиссией для открытия переговоров о членстве до конца этого года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в Европейском Союзе есть консенсус относительно будущего членства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Борреллем по итогам неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве.

"Сегодня мы говорили не только об отражении российской агрессии против Европы, а я думаю, что за столом был консенсус относительно того, что Россия напала не только на Украину, а напала на всю Европу, на принципы, на которых Европа построена", - сказал Кулеба.

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В этой связи, как сказал глава МИД, среди его коллег - европейских министров также наблюдался консенсус относительно настроенности совместно двигаться в вопросе будущего членства Украины в ЕС.

"Сегодняшнее заседание также было о приобретении Украиной членства в Европейском Союзе. И по этому поводу, за столом, так же чувствовался консенсус. Вопрос только времени. Все настроены двигаться вперед - и Украина и европейская сторона - с максимальной скоростью, с учетом всех реформ, которые проводила, проводит и будет проводить Украина", - подчеркнул Кулеба.

При этом, он сообщил об обещании, которое было озвучено на заседании.

"Наш сегодня ключевой сигнал по этому поводу заключался в том, что мы выполним те семь рекомендаций, которые были озвучены Европейской комиссией для открытия переговоров о членстве. Ожидаем, что они будут оценены честно, прозрачно, и не будет выдвинуто каких-то дополнительных требований. Атмосфера свидетельствует, что у нас есть взаимопонимание со стороной ЕС по этому поводу", - подчеркнул Кулеба.

Министр сказал, что Украина рассчитывает о принятии решения о начале переговоров о вступлении до конца этого года.

Глава МИД добавил, что Украина и Евросоюз "уже разговаривают друг с другом как семья, как члены одного объединения, и как страны, которые разделяют общие ценности и принципы, и готовы друг другу помогать и поддерживать".

"Мы есть одно целое. Сегодня в Киеве это было чрезвычайно мощно и ярко продемонстрировано", - заявил Кулеба.

Также министр подчеркнул, что Украина является первосортным государством, которое интересует "первосортное членство".

"Могу зафиксировать, что Украина является первосортным государством, поэтому ничего кроме первосортного членства нас не устраивает", – сказал Кулеба.

В то же время Боррель сказал, что "не знает, кто говорит о частичном, половинчатом членстве или членстве на 25%". "Членство - это членство. Полноценное", - подчеркнул Боррель.

Вступление Украины в ЕС - новости

Как сообщал УНИАН, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. ЕС предоставил Украине официальный статус кандидата в июне 2022 года. Тогда же Еврокомиссия представила Украине семь рекомендаций.

По состоянию на июнь 2023 года наше государство выполнило две из них. В августе в правительстве предположили, что Украина не успеет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца текущего года. Впрочем, переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что несмотря на планы Франции и Германии относительно членства Украины в Евросоюзе, украинские власти четко дали понять, что не согласится на членство "второго сорта".

Напомним, Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полного членства в ЕС, который мог бы стать основой для постепенной интеграции.

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