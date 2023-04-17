В учениях принимают участие тысячи военных из 14 стран.

В понедельник, 17 апреля, в Швеции начинаются крупнейшие за последние 25 лет военные учения "Аврора 23".

Как сообщают Вооруженные силы Швеции, среди стран-участников будет Украина, а также США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Австрия, Германия и Франция. Всего речь идет о 26 000 военных из 14 стран.

"Обучение - хороший способ усилить, сигнализировать и проверить наши военные возможности. Таким образом, проведение масштабных и расширенных учений является ключевым для создания более прочной защиты", - отметили в шведских вооруженных силах.

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Тренировки будут проводиться в воздухе, на земле и на море, а к ним будут привлечены армия, военно-морской флот, авиация и Национальная гвардия Швеции. Они продлятся до мая.

Обучение украинских военных

После начала полномасштабного вторжения украинских военных начали тренировать во многих странах мира. В частности, летом прошлого года Великобритания первой согласилась обучать бойцов ВСУ базовым военным навыкам, поскольку большинство мобилизованных имеют околонулевой или очень давний военный опыт. Сейчас в них принимают участие инструкторы даже из Новой Зеландии.

Фактически обучение проходит по всему континенту - от Испании к Польши. Страны-партнеры готовят украинских военных различного направления. Так, в конце марта Швеция начала обучать украинцев тактике войны в лесах.

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