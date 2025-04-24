По оценкам экспертов, во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

Утром 24 апреля на территории ныне несуществующего села Пужники в Тернопольской области начали эксгумировать останки поляков, которые погибли в 1945 году, сообщает RMF FM.

Отмечается, что эксгумационные работы проводит польско-украинская группа исследователей. В ее состав входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

От Польши на месте проведения эксгумационных работ присутствуют исследователи из Фонда "Свобода и демократия", ученые из Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти. В издании добавили, что в работах также принимают участие представители украинского фонда "Волынские древности".

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"В Пужниках погибли польские граждане, чьи личности установлены. Мы хотим установить всех жертв той драматической ночи 1945 года и провести достойное захоронение. Этого ждут семьи, которые живут и приобщаются к процессу, например, передавая генетический материал", - сказал государственный секретарь польского Министерства культуры и национального наследия Мацей Врубель.

В издании напомнили, что по оценкам экспертов, во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек. Более того, эксгумационные работы усложнены тем, что кладбище и массовое захоронение расположены посреди леса. Поэтому транспортировка нескольких тонн специализированного оборудования в эти места была сложной задачей.

Украина позволила Польше поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии

Напомним, что в 2017 году на фоне сноса памятников воинам УПА в Польше Киев наложил мораторий на эксгумацию польских жертв Волынской трагедии. Тем не менее в конце 2024 года польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Украина не будет препятствовать полякам в поиске и эксгумации жертв.

В свою очередь Андрей Сибига добавил, что совместная украинско-польская рабочая группа должна поработать "над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ".

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