Сербские военные не приедут на учения в Беларусь.
Об этом заявил министр обороны Сербии Александра Вулин, передает Tanjug.
«В следующий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС – ни с Востоком, ни с Западом», – заявил Вулин.
Ранее ЕС потребовал от Белграда отказаться от учений с Беларусью.
Планировалось, что сербские военные примут участие в белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство – 2020», которые пройдут с 10 по 15 сентября.
Ранее сообщалось, что "на учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом".
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Ситуация в Беларуси:
- Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в последнее время неоднократно выступал с заявлениями о наращивании военной активности НАТО у белорусских границ. В своих высказываниях он не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".
- В НАТО объясняли Лукашенко, что угроз со стороны Альянса для Беларуси нет, и силы блока в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси.
- 27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.
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