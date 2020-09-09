Ранее Европейский Союз потребовал от Белграда отказаться от учений с Беларусью.

Сербские военные не приедут на учения в Беларусь.

Об этом заявил министр обороны Сербии Александра Вулин, передает Tanjug.

«В следующий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС – ни с Востоком, ни с Западом», – заявил Вулин.

Ранее ЕС потребовал от Белграда отказаться от учений с Беларусью.

Планировалось, что сербские военные примут участие в белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство – 2020», которые пройдут с 10 по 15 сентября.

Ранее сообщалось, что "на учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом".

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Ситуация в Беларуси:

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в последнее время неоднократно выступал с заявлениями о наращивании военной активности НАТО у белорусских границ. В своих высказываниях он не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".

В НАТО объясняли Лукашенко, что угроз со стороны Альянса для Беларуси нет, и силы блока в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси.

27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

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Автор: Денис Прядко