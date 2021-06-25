25 мая 2020 года Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе.

Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, который ранее был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, к 22 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает CNN.

В конце апреля суд признал Шовина виновным в убийстве Флойда: бывшему офицеру полиции грозило до 40 лет тюрьмы. Обвинение же просило для Шовина 30 лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке и учете уже отбытого.

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Смерть Джорджа Флойда и протесты в США

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, который арестовал Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призвал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

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Автор: Олег Давыгора