Убийство Джорджа Флойда: присяжные признали полицейского виновным

Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

В США присяжные признали полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Читайте такжеВ США на складе FedEx отрыли стрельбу: погибли восемь человек (фото, видео)Об этом пишет BBC. Полицейский признан виновным по всем пунктам обвинения. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. После оглашения вердикта ему надели наручники. Шовин будет дожидаться приговора в тюрьме. Сообщается, что решение должны вынести через два месяца. Смерть Джорджа Флойда и протесты в США Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Людмила Жерновская

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