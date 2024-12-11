Украина делает все в координации с партнерами, чтобы достичь полноценного мира, но Венгрия ничего не обсуждала с Украиной о собственных действиях.

Украина не уполномочивала Венгрию на какие-либо действия, Венгрия не предупреждала о контактах с Москвой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил журналистам.

"Во-первых, как и всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала. Во-вторых, как и всегда, о своих контактах с Москвой венгерская сторона не предупреждала. В-третьих, как и всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что", - подчеркнул советник главы государства.

В то же время, в-четвертых, как отметил советник президента, Украина всегда в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и "уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года".

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В-пятых, как добавил Литвин, "мы настроены на полноценный мир, и делаем все в координации с партнерами, чтобы этого достичь, - вместе с Америкой, Европой, другими партнерами в мире".

Советник главы подытожил, что "нужны не пиар, а справедливый мир, и не разговоры, а надежные гарантии безопасности".

Разговор Орбана с Путиным - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сети X заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными, однако, как утверждает венгерский премьер, президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Этому предшествовало то, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Путину. Тогда Зеленский выразил надежду, что "Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

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