В последние несколько дней об угрозе теракта на АЭС говорят особенно много.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос, как Альянс будет реагировать в случае подрыва россиянами Запорожской АЭС. Это произошло на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной подготовке к грядущему саммиту НАТО.

Так, один из журналистов спросил, будет ли авария или саботаж на Запорожской АЭС основанием для применения 5 статьи договора о коллективной обороне НАТО, если радиация из поврежденной АЭС доберется до территории одной из стран Альянса.

"В первую очередь нужно учитывать, что войны по своей природе опасны и непредсказуемы. Мы очень внимательно мониторим ситуацию вокруг Запорожской АЭС. (...) Это большая проблема в зоне боевых действий. Россия несет особую ответственность. Лучшее послание НАТО и МАГАТЭ состоит в том, что Россия не должна атаковать [украинцев] с [территории] электростанции, они не должны атаковать саму станцию и они должны отвести свои войска", – заявил Столтенберг.

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Он также заявил, что НАТО приветствует участие МАГАТЭ в мониторинге ситуации на АЭС. Причем генсек подчеркнул, что наблюдатели не нашли на территории станции признаков ее минирования россиянами. Однако Столтенберг не ответил на конкретный вопрос о реакции Альянса на аварию и возможность применения статьи о коллективной обороне.

Ситуация на ЗАЭС – последние новости

В течение нескольких последних дней Украина бьет в набат об угрозе подрыва Запорожской АЭС российскими оккупантами с целью сорвать украинское контрнаступление. Москва пытается обвинять Киев в планировании ракетного удара по АЭС.

Спутниковые снимки показали, что оккупанты разместили на крышах реакторных корпусов некие объекты, но качество снимков не позволяет понять, что это. В МАГАТЭ заявили, что смогли осмотреть несколько объектов на АЭС и не нашли признаков минирования, однако на крышу реакторов их не пускают оккупанты.

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