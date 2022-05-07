Специалист не исключил, что у российского диктатора может быть онкология.

Информация британского издания The Sun о том, что президенту РФ Путину поставлен диагноз "болезнь Паркинсона", вероятно, соответствует действительности.

Об этом рассказал НВ практикующий хирург-онколог, врач высшей категории Национального института рака, кандидат медицинских наук Роман Фридель.

"Вспомните хотя бы видео с его так называемым приветствием в честь дня войск Национальной гвардии России, где он сидит и одной рукой держит вторую, чтобы не было заметно тремора. Или обнародованную видеозапись встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой видно, что перед рукопожатием у Путина неконтролируемо дергается правая рука. Или видео встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, где Путин правой рукой держался за стол. В принципе это похоже на болезнь Паркинсона, хотя еще может быть и какая-то другая неврологическая симптоматика, но однозначно - это неврологические симптомы", - пояснил специалист.

Ссылаясь на расследование журналистов о вероятном заболевании щитовидной железы у Путина, врач не исключил такую вероятность, поскольку в материале утверждалось, что диктатора всегда сопровождает бригада медиков с онкологом в ее составе.

"И это говорит о том, что действительно какая-то онкология у него может быть", - добавил он.

"Более того, несколько лет назад Путин внезапно пропал из публичного пространства, а затем неожиданно появился в Санкт-Петербурге. Дело в том, что именно в этом городе находится крупнейший в России федеральный онкологический центр с современным оборудованием для проведения лучевой терапии. Какая именно онкология у Путина, этого никто не знает. Это может быть онкология и щитовидной железы или брюшной полости, о чем также писали СМИ, может быть и несколько онкологических заболеваний одновременно", - говорит Фридель.

По его словам, если речь идет об онкологии щитовидной железы, то она очень хорошо лечится. Если же онкология брюшной полости, там уже все значительно сложнее и серьезнее.

"Однако по внешнему виду человека этого сказать нельзя. Но однозначно, что-то такое у Путина может быть. Возможно, жизненный цикл этого изверга заканчивается, поэтому он и начал войну и вторжение в Украину, ведь эти планы вынашивались много лет и теперь, к концу жизни, он решил их реализовать", - сказал онколог.

Диагнозы Путина, по данным СМИ

Ранее The Sun написала, что в ближайшее время Путин будет вынужден лечь "под нож", его ждет хирургическое вмешательство. В материале британского издания говорится, что у Путина болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство. В случае длительного восстановления, власть на какое-то время перейдет к Николаю Патрушеву, секретарю Совбеза. 70-летний Патрушев считается ключевым архитектором военной стратегии по Украине и человеком, убедившим Путина развязать войну. Когда именно Путин попадет в больницу, неясно, но вряд ли раньше 9 мая, когда он намерен провести парад на Красной площади, пишет СМИ.