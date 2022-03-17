Такое же решение приняли и другие европейские музеи из-за чего выставку в Москве, которую спонсирует подсанкционный российский олигарх Алишер Усманов, перенесли.

Британское оружие XVII века, в том числе меч, предположительно принадлежавший королю Карлу I, должно было быть представлено на выставке "Дуэль: от суда боем к благородному преступлению" в Музеях Кремля в Москве с 4 марта по 16 июня 2022 года.

Однако фонд Royal Collection Trust, который заботится о тысячах исторических артефактов и произведений искусства от имени королевской семьи, подтвердил изданию People, что передача экспонатов на выставку приостановлена.

"Решение отложить передачу трех мечей из Королевской коллекции Музеям Кремля в Москве было принято в середине февраля", — сообщил представитель Королевской коллекции.

Решение Королевской коллекции и подобное решение других музеев Европы также привело к переносу самой выставки, которую спонсирует российский олигарх Алишер Усманов, который попал под международные санкции в результате российского вторжения в Украину.

В заявлении, размещенном на сайте Музеев Московского Кремля, говорится, что европейские коллекции были вынуждены отозвать свои экспонаты "из-за геополитической ситуации".

Отметим, что британская королевская семья обычно остается нейтральной в международных поличитеский вопросах. Однако этим жестом королева Елизавета в очередной раз осудила Кремль за развязанную войну против Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее монарх сделала пожертвование для поддержки Украины. Несколько дней спустя королева была изображена стоящей рядом с букетом из сине-желтых цветов, национальных цветов Украины, во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Виндзорском замке. Представители королевы тогда отметили, что такая композиция цветов не была случайностью.

Также поддержали Украину и другие члены королевской семьи. В частности, принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуоллская, также высказали слова поддержки Украине, а принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили сообщение в поддержку президента Зеленского в своем аккаунте в Twitter.