Иран сообщил ядерному наблюдателю ООН, что планирует установить более 6000 дополнительных центрифуг для обогащения урана на своих обогатительных заводах и ввести в эксплуатацию больше тех, которые уже установлены.
В отчете Международного агентства по атомной энергии, с которым ознакомилось агентство Reuters, подробно описывается, что имел в виду Иран, когда сказал, что добавит тысячи центрифуг в ответ на резолюцию против него, принятую Советом управляющих МАГАТЭ из 35 стран на прошлой неделе по просьбе Великобритании, Франции, Германии и США.
Более высокие мощности по обогащению означают, что Иран может обогащать уран быстрее, что потенциально увеличивает риск ядерного распространения.
Иран уже имеет более 10 000 центрифуг, работающих на двух подземных заводах в Натанзе и Фордо и на наземном пилотном заводе в Натанзе. В отчете изложены планы по установке еще 32 каскадов или кластеров, из более чем 160 машин каждый, и огромного каскада из 1152 усовершенствованных машин IR-6.
В то же время количество каскадов, которые Иран планирует установить, значительно превышает количество уже установленных, и Иран заявил, что теперь введет их в эксплуатацию, снабжая их урановым сырьем, что, как подтвердило МАГАТЭ, ему еще предстоит сделать.
"Агентство определило и поделилось с Ираном изменениями, необходимыми для интенсивности его инспекционной деятельности на FFEP (завод по обогащению топлива в Фордо) после ввода в эксплуатацию каскадов", - говорится в отчете, ссылаясь на план Ирана по запуску восьми недавно установленных там каскадов IR-6.
За Фордо особенно пристально следят, поскольку он вырыт в горе, и в настоящее время Иран обогащает там до 60%. Единственным другим заводом, где это делается, является наземный пилотный завод по обогащению топлива в Натанзе.
В отчете говорится, что Иран завершил установку последних двух каскадов центрифуг IR-2m в партии из 18 на своем огромном подземном заводе по обогащению топлива в Натанзе и что он планирует запустить все 18, хотя 26 ноября МАГАТЭ подтвердило, что в них не было загружено ни одного урана.
Иран также сообщил агентству, что намерен установить 18 дополнительных каскадов центрифуг IR-4 на этом заводе в Натанзе, каждый из которых будет иметь 166 машин, говорится в отчете.
На наземном пилотном заводе в Натанзе Иран сообщил МАГАТЭ, что планирует предпринять различные шаги, предполагающие, что он увеличит количество полных, а не малых или промежуточных каскадов, которые могут производить больше обогащенного урана.
Он также сообщил, что планирует установить один каскад из 1152 центрифуг IR-6 на этом пилотном заводе, который может стать самым большим каскадом в Иране на сегодняшний день.
Ядерная программа Ирана
Во время атаки Израиля на Иран в конце октября был уничтожен действующий сверхсекретный исследовательский центр по ядерному оружию в Парчине.
Как сообщало издание Axios со ссылкой на собственные источники в США и Израиле, этот удар особенно значим, поскольку направлен на объект, который ранее считался неактивным и значительно подорвал недавние усилия Ирана по возобновлению исследований ядерного оружия.