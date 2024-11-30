Более высокие мощности по обогащению означают, что Иран может обогащать уран быстрее, что потенциально увеличивает риск ядерного распространения.

Иран сообщил ядерному наблюдателю ООН, что планирует установить более 6000 дополнительных центрифуг для обогащения урана на своих обогатительных заводах и ввести в эксплуатацию больше тех, которые уже установлены.

В отчете Международного агентства по атомной энергии, с которым ознакомилось агентство Reuters, подробно описывается, что имел в виду Иран, когда сказал, что добавит тысячи центрифуг в ответ на резолюцию против него, принятую Советом управляющих МАГАТЭ из 35 стран на прошлой неделе по просьбе Великобритании, Франции, Германии и США.

Более высокие мощности по обогащению означают, что Иран может обогащать уран быстрее, что потенциально увеличивает риск ядерного распространения.

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Иран уже имеет более 10 000 центрифуг, работающих на двух подземных заводах в Натанзе и Фордо и на наземном пилотном заводе в Натанзе. В отчете изложены планы по установке еще 32 каскадов или кластеров, из более чем 160 машин каждый, и огромного каскада из 1152 усовершенствованных машин IR-6.

В то же время количество каскадов, которые Иран планирует установить, значительно превышает количество уже установленных, и Иран заявил, что теперь введет их в эксплуатацию, снабжая их урановым сырьем, что, как подтвердило МАГАТЭ, ему еще предстоит сделать.

"Агентство определило и поделилось с Ираном изменениями, необходимыми для интенсивности его инспекционной деятельности на FFEP (завод по обогащению топлива в Фордо) после ввода в эксплуатацию каскадов", - говорится в отчете, ссылаясь на план Ирана по запуску восьми недавно установленных там каскадов IR-6.

За Фордо особенно пристально следят, поскольку он вырыт в горе, и в настоящее время Иран обогащает там до 60%. Единственным другим заводом, где это делается, является наземный пилотный завод по обогащению топлива в Натанзе.

В отчете говорится, что Иран завершил установку последних двух каскадов центрифуг IR-2m в партии из 18 на своем огромном подземном заводе по обогащению топлива в Натанзе и что он планирует запустить все 18, хотя 26 ноября МАГАТЭ подтвердило, что в них не было загружено ни одного урана.

Иран также сообщил агентству, что намерен установить 18 дополнительных каскадов центрифуг IR-4 на этом заводе в Натанзе, каждый из которых будет иметь 166 машин, говорится в отчете.

На наземном пилотном заводе в Натанзе Иран сообщил МАГАТЭ, что планирует предпринять различные шаги, предполагающие, что он увеличит количество полных, а не малых или промежуточных каскадов, которые могут производить больше обогащенного урана.

Он также сообщил, что планирует установить один каскад из 1152 центрифуг IR-6 на этом пилотном заводе, который может стать самым большим каскадом в Иране на сегодняшний день.

Ядерная программа Ирана

Во время атаки Израиля на Иран в конце октября был уничтожен действующий сверхсекретный исследовательский центр по ядерному оружию в Парчине.

Как сообщало издание Axios со ссылкой на собственные источники в США и Израиле, этот удар особенно значим, поскольку направлен на объект, который ранее считался неактивным и значительно подорвал недавние усилия Ирана по возобновлению исследований ядерного оружия.

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