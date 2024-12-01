После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии войска РФ понесли значительные потери. Некоторые подразделения россиян находятся в окружении, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В ведомстве отметили, что сотни российских военных числятся пропавшими без вести. На фоне таких неудач командующего войсками РФ в Сирии генерала Сергея Киселя отправили в отставку.
Ранее он отвечал за провальные действия российских оккупантов в Украине, добавили в ГУР. За это его уволили с прежней должности, после чего отправили в Сирию.
По словам разведчиков, Киселя заменит генерал Александр Чайко, который командовал российскими войсками в Сирии с 2017 по 2019 год. Он уже прибыл на территорию арабской страны.
Помимо Чайко, в Сирии заметили командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева. Он находился на военно-морской базе в городе Тартус.
Война в Сирии - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что в Сирии повстанцы быстро наступают и расширяют зону своего контроля. В частности, они имеют продвижение в центрально-западной провинции Хама.
Кроме того, правительственные войска Сирии заявили об отступлении из Алеппо. В прошлые годы город стал ареной ожесточенных боев, в ходе которых правительственным силам при поддержке России и Ирана удалось захватить его.