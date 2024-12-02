Среди трофеев танки, гаубицы и даже самолеты.

На прошлой неделе антиправительственные силы в Сирии провели успешное наступление на город Алеппо и другие территории, которые находились под контролем режимных войск Башара Асада.

Как указывают аналитики Defence Express, это первый за последние годы виток масштабных и серьезных боевых действий в этой стране. В сети уже появилось много фото и видео, на которые попали трофеи армии повстанцев.

"Там можно увидеть действительно интересные образцы, например, например, судя по всему, исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства. Или та же ракетная система залпового огня БМ-27 "Ураган", причем загруженная боеприпасами, ярко говорящими о том, насколько поспешно правительственные войска режима Башара Асада бросали свое оружие", - отмечают эксперты.

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Кроме того, в кадр попали даже вертолеты, от трех до пяти самолетов L-39, а также авиабомбы. Вооружение захватили на авиабазе "Квейрис".

Как добавляется, впоследствии появились кадры затрофейного зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Антиправительственные силы также захватили иранское вооружение, в частности, дрон Ababil-3.

В общем, демонстрировались такие трофейные образцы вооружения, как танки, бронетранспортеры, гаубицы и тому подобное.

Обострение в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, контрнаступление сирийских повстанцев, которые представляют собой коалицию исламистских боевых групп во главе с поддерживаемой Турцией группировкой, связанной с Аль-Каидой, стало сенсацией на прошлой неделе. По данным Kyiv Post, помочь с подготовкой этого наступления могли инструкторы украинской разведки.

Уже в первые дни войска РФ понесли там значительные потери. Некоторые подразделения россиян даже попали в окружение.

Вчера сообщалось, что авиация РФ и Сирии беспощадно бомбит тылы антиправительственных сил. Повстанцы, которые начали атаку только в среду, заявили, что их бойцы продвинулись в нескольких направлениях от своего опорного пункта в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Ключевым достижением этого наступления стал двухмиллионный город Алеппо.

Действующий "президент" Сирии Башар Асад выразил убеждение, что его армии удастся "победить и уничтожить" исламистских повстанцев.

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