В Эстонии россиянин получил 15 лет тюрьмы за поджог украинской машины: детали дела

Тартуский уездный суд признал его виновным в госизмене.

В Эстонии приговорили к 15 годам лишения свободы эстонско-российского гражданина Андрея Макарова, который в прошлом году поджег в городе Тарту машину с украинскими номерами.

Как сообщает ERR, мужчина совершил преступление с помощью гражданина Беларуси Станислава Маркина, который признал вину. Кроме того, Макаров написал на капоте автомобиля слово "KOOS" (эстонская политическая партия, - УНИАН). Мужчины сняли поджог автомобиля на видео и опубликовали его в сети.

По данным суда, Макаров прошел подготовку в Главном разведывательном управлении России, задание поджечь машину ему дал Генеральный штаб Вооруженных сил РФ. Главный прокурор Южной окружной прокуратуры Кретель Тамм назвал его действия гибридной атакой на страну:

Видео дня

"Это не просто сожжение автомобиля с целью повредить или уничтожить чье-то имущество, а фактически была целая инсценировка вокруг сожжения автомобиля, видео было смонтировано так, будто сообщение и акт были сделаны и представлены эстонским политическим объединением KOOS".

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