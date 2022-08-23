В Эстонии суд приговорил к трем месяцам тюрьмы мужчину, который вытер ноги о государственный флаг Украины.
Об этом пишет ERR.ee.
Согласно обвинительному акту, 16 августа он наступил на флаг Украины и вытер об него ноги. Его действия попали на видео.
Мужчина подтвердил, что чувствует удовлетворение, когда флаг "тех людей" у него под ногами. Позже он сказал, что это был не флаг Украины, а "произвольный кусок ткани, напоминающий государственный флаг".
Однако в суде он изменил свою позицию, признал вину и заявил, что сожалеет о своем поступке.
"Суд признал 50-летнего Александра Хяннинена виновным в осквернении государственного флага Украины", - говорится в решении.
Его приговорили к трем месяцам тюремного заключения, сокращенных на треть в соответствии с положениями упрощенного делопроизводства. Так как он совершил преступление во время испытательного срока, к наказию добавили неотбытый тюремный срок в год и пять месяцев.
В итоге наказание заменили 510 часами общественных работ.
Ранее УНИАН сообщал, что в Нарве россиянин назвал Эстонию "натовской проституткой" и пригрозил, что российская армия возьмет Таллин "за два часа".
Эстонская полиция разыскала и задержала его по обвинению в разжигании ненависти и оправдании международного преступления.