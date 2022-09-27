Правоохранители потратили почти месяц, чтобы найти и задержать мужчину.

Харьюский суд в Эстонии вынес приговор 26-летнему мужчине, который сжег государственный флаг Украины. Его приговорили к условному лишению свободы.

Об этом сообщает портал ERR.

По данным Пыхьяской окружной прокуратуры, 8 августа примерно в 23:20 подозреваемый находился возле Burger King в районе Балтийского вокзала. Он бросил на землю и поджег флаг Украины.

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Правоохранители потратили почти месяц, чтобы найти и задержать мужчину. За осквернение флага иностранного государства его приговорили к 3 месяцам и 10 дням лишения свободы условно. Кроме того, он должен заплатить 490,50 евро процессуальных издержек.

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