Он заявил, что поддерживает нападение России на Украину.

В Эстонии оштрафовали мужчину, который на 9 мая 2022 года пришел к танку-памятнику в футболке с надписью "СССР".

Как пишет ERR, местный житель пришел к установленному между Нарвой и Нарва-Йыэсуу памятнику в красной футболке с надписью "СССР" и гербом Советского Союза. Суд назвал демонстрацию такой одежды 9 мая актом провокации, связанным с оправданием совершения международного преступления.

Кроме того, во время заседания суда мужчина сказал, что поддерживает военную агрессию РФ против Украины. Его оштрафовали на 444 евро.

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Наказания за поддержку войны в Эстонии

Напомним, что прошлым летом россиянин записал на видео, как называет Эстонию "натовской проституткой" и грезит захватом Таллина армией РФ "за два часа". Его разыскали и задержали, обвинив в разжигании ненависти и оправдании международного преступления.

В августе жителя Эстонии приговорили к трем месяцам тюрьмы за то, что он вытер ноги о флаг Украины. Он называл его "произвольным куском ткани", однако в суде решил признать свою вину.

Уже осенью суд приговорил к условному сроку мужчину, который бросил на землю и сжег государственный флаг Украины.

Также в Эстонии судили женщину, которая перевела 40 евро для российской армии.

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