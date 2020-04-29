У британского премьера Бориса Джонсона родился ребенок

Его невеста родила сына в лондонской больнице.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс сообщили, что у них родился сын.

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В заявлении пары говорится, что у них "сегодня утром в лондонской больнице родился здоровый мальчик". Представитель премьера сказал, что и мать, и ребенок "чувствуют себя очень хорошо", передает The Guardian. Однако роды прошли раньше ожидавшегося срока.

Пара сообщила о том, что ждет ребенка, в конце февраля. Тогда же было объявлено и о помолвке. Кэрри Саймондс на 24 года младше Бориса Джонсона. Они - первая в истории Британии неженатая пара, которая жила в резиденции премьера на Даунинг-cтрит, 10.

Джонсон в прошлом был женат на Марине Уилер. У них четверо совместных детей. В сентябре 2018 года они объявили, что будут жить раздельно, а затем развелись.

Как сообщали СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Сам Джонсон в 2019 году отказался прямо ответить на вопрос о том, сколько у него детей.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля британский премьер с коронавирусом оказался в реанимации. Всего за сутки у 55-летнего британского политика существенно усилились симптомы COVID-19. По совету медицинской бригады больницы Святого Томаса в Лондоне, где он проходил лечение, Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. О симптомах, похожих на коронавирусные, сообщала и его невеста. 12 апреля чиновника выписали из лондонской больницы. 27 апреля он вернулся к официальной резиденции на Даунинг-стрит.