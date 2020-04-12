Идет на поправку: стало известно о состоянии больного коронавирусом премьера Британии

Состояние Бориса Джонсона демонстрирует "очень хороший прогресс", уверяют в правительстве.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого 6 апреля госпитализировали из-за инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, идет на поправку.

Об этом сообщил представитель резиденции премьер-министра, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

«Премьер-министр продолжает делать очень хороший прогресс», — заявил спикер.

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Перед этим, 10 апреля, в его офисе сообщили, что Джонсон снова «встал на ноги», тогда как британские газеты писали, что он смотрит фильмы и читает присланные ему письма.

Напомним, 27 марта Джонсон заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. 5 апреля его госпитализировали, а 6 апреля перевели в реанимацию. 9 апреля его перевели в обычную палату.