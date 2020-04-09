Премьера Британии перевели из реанимации в обычную палату

Отмечается, что Борис Джонсон находится в чрезвычайно хорошем настроении.

Премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии Бориса Джонсона, у которого диагностировали заражение коронавирусом, перевели из реанимации в обычную палату.

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Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Премьер-министра сегодня вечером перевели из реанимации (интенсивного лечения) обратно в обычную палату, где он будет проходить тщательный мониторинг во время начальной стадии его выздоровления", - подчеркивается в сообщении.

Также сказано, что у Джонсона очень хорошее настроение.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.

Днем ранее, 5 апреля, 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с выраженными симптомами коронавирусной инфекции.

27 марта стало известно, что у Бориса Джонсона диагностировали коронавирус.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

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