Премьера Британии перевели из реанимации в обычную палату
Премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии Бориса Джонсона, у которого диагностировали заражение коронавирусом, перевели из реанимации в обычную палату.
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Об этом говорится в заявлении британского правительства.
"Премьер-министра сегодня вечером перевели из реанимации (интенсивного лечения) обратно в обычную палату, где он будет проходить тщательный мониторинг во время начальной стадии его выздоровления", - подчеркивается в сообщении.
Также сказано, что у Джонсона очень хорошее настроение.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.
Днем ранее, 5 апреля, 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с выраженными симптомами коронавирусной инфекции.
27 марта стало известно, что у Бориса Джонсона диагностировали коронавирус.
В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.
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