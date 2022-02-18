На борту судна находится 237 пассажиров и 51 член экипажа.

Итальянскийпаром Euroferry Olympia загорелся в Ионическом море недалеко от побережья греческого острова Эрикуса.

На борту судна находится 237 пассажиров и 51 член экипажа, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей (АМНА).

Паром совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. По данным АМНА, пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи в районе греческого острова Эрикуса.

Как сообщает греческий телеканал MEGA, капитан судна запросил эвакуацию. пассажиров. На месте находятся три корабля ВМС Греции, буксир и судна итальянской и греческой береговой охраны. Пассажиров эвакуируют на Корфу.

По предварительным данным, жизни людей на борту ничего не угрожает.

Паром Euroferry Olympia принадлежит итальянской судоходной компании Grimaldi Lines. Спущен на воду в 1995 году. На судне 73 каюты. Оно может принять до 560 пассажиров и 2 тыс. автомобилей.

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