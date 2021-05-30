Пожар произошел на одном из судов на кухне, когда люди готовили пищу.

В Хорватии произошел масштабный пожар на пристани, в результате чего сгорели пять роскошных яхт и 18 меньших судов.

Об этом сообщает местное издание 24 Sata.

Инцидент случился в субботу вечером на пристани в городе Каштела. По предварительным данным, огонь появился на одном из судов на кухне, когда люди готовили пищу. Затем он распространился и на другие суда. Погибших и раненых в результате инцидента нет.



"Они пытались потушить это сами, но не удалось. Затем загорелись веревки, судно отделилось и отплыло, судно рядом с ними загорелось, и ветер перебросил огонь на волнорез", - рассказал владелец пристани Иосиф Беркет.

По данным издания, сгорели дорогие яхты длиной 20 и более метров. Материальный ущерб составит десятки миллионов евро.

Пожарные бригады с Каштелу и Сплита всю ночь тушили пожар.

Читайте такжеГорящий паром в Индонезии с десятками пассажиров на борту попал на видео

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко