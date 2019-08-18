Возле Ибицы паром с 400 пассажирами сел на мель (видео)

Людей эвакуировали, обошлось без пострадавших.

У побережья Испании сел на мель паром, на борту которого было 400 пассажиров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел посреди ночи. Корабль направлялся на Ибицу и подошел слишком близко к причалу в порту Дения и застрял между двумя подводными камнями. Пассажиров срочно эвакуировали - на это понадобилось чуть больше двух часов. И уже автобусами доставили в Валенсию и Аликанте.

На борту судна осталось 70 автомобилей, которые вернут владельцам, как только снимут паром с мели. Когда это произойдет – пока не уточняют.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в результате опрокидывания трех паромов на Филиппинах погиб не менее 31 человек.