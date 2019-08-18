Возле Ибицы паром с 400 пассажирами сел на мель (видео)
07:15, 18 августа 2019Мир
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Людей эвакуировали, обошлось без пострадавших.
Паром застрял между двумя подводными камнями / скриншот
У побережья Испании сел на мель паром, на борту которого было 400 пассажиров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Инцидент произошел посреди ночи. Корабль направлялся на Ибицу и подошел слишком близко к причалу в порту Дения и застрял между двумя подводными камнями. Пассажиров срочно эвакуировали - на это понадобилось чуть больше двух часов. И уже автобусами доставили в Валенсию и Аликанте.
На борту судна осталось 70 автомобилей, которые вернут владельцам, как только снимут паром с мели. Когда это произойдет – пока не уточняют.
Возле побережья Испании сел на мель паром, на борту которого находились 400 пассажиров
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