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Возле Ибицы паром с 400 пассажирами сел на мель (видео)

07:15, 18 августа 2019
Мир
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Паром застрял между двумя подводными камнями / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел посреди ночи. Корабль направлялся на Ибицу и подошел слишком близко к причалу в порту Дения и застрял между двумя подводными камнями. Пассажиров срочно эвакуировали - на это понадобилось чуть больше двух часов. И уже автобусами доставили в Валенсию и Аликанте.  

На борту судна осталось 70 автомобилей, которые вернут владельцам, как только снимут паром с мели. Когда это произойдет – пока не уточняют.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в результате опрокидывания трех паромов на Филиппинах погиб не менее 31 человек.

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Теги: #Испания#паром