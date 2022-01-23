Рыболовецкая шхуна без флага, которая была перехвачена в Оманском заливе, везла груз для йеменских хуситов.

США перехватили в Оманском заливе судно, которое шло из Ирана с грузом удобрений, предназначавшихся для йеменских хуситов и служащих сырьем при изготовлении взрывчатки.

Об этом сообщило Командование Пятого американского флота, передает newsru.co.il.

Как сообщается, 18 января эсминец Cole и патрульный катер Chinook остановили для проверки шедшую без флага рыболовецкую шхуну дау.

При обыске на ней было обнаружено 40 тонн мочевины, из которой можно кустарным способом изготовить взрывчатое вещество.

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Отмечается, что это судно в прошлом уже останавливали для проверки у берегов Сомали. Тогда на его борту был обнаружен груз: несколько тысяч единиц стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году крупнейший корабль военно-морского флота Ирана "Харк" загорелся и затонул в Оманском заливе. Экипаж удалось эвакуировать.

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