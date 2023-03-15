Ожидается, что финская заявка будет одобрена до выборов в Турции.

Финский пезидент Саули Ниинисто ожидает от визита в Анкару, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о поддержке заявки Финляндии на вступление в НАТО.

Двое высокопоставленных турецких чновников в коментарии Reuters отметили, что заявка Финляднии, вероятно, будет ратифицирована парламентом Турции до того, как он закончит полномочия через месяц.

Один их турецких чиновников сказал, что по мнению Анкары, Финляндия понимает "чувствительность Турции по отношению к РПК", и что "Хельсинки предпринял шаги в этом направлении".

Видео дня

При этом, как сообщило издание Анадолу, по заявлению Эрдогана, Анкара готова сдержать слово, данное Хельсинки относительно заявки на вступление в НАТО. "Мы готовы... выполнить обещание", - сказал он, добавив, что рассмотрение финской заявки будет проходить согласно принятыми процедурами.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия, которые длительное время были нейтральными, в мае 2022 года сообща подали заявки на вступление в НАТО. Тогда НАТОвские функционеры прогнозировали быстрое вступление этих скандинавских стран в Альянс. Однако в процессе Финляндия и Швеция были застигнуты врасплох возражениями Турции и Венгрии. На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО только эти две страны не одобрили их заявки.

Вас также могут заинтересовать новости: