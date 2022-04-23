Разрешение на полеты закончилось в апреле.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов, перевозивших солдат в Сирию.

Об этом он рассказал журналистам во время визита в Уругвай, пишет Yeni Şafak.

Чавушоглу объявил, что воздушное пространство закрыто для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Разрешение на полеты закончилось в апреле.

В то же время он напомнил, что Турция не присоединялась к санкциям против России.

"Если какая-либо компания хочет вести бизнес в Турции, она должна действовать в соответствии с нашими законами и соблюдать международное право. Мы не допускаем никакой незаконной деятельности", - отметил он.

Ранее Чавушоглу заявил, что в составе НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны в Украине, поскольку это способно ослабить Россию.