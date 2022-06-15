В состав линии входят представители оборонных ведомств трех стран в звании генералов.

По инициативе Министерства обороны Турции сформирована "красная линия" связи с Украиной и РФ для выхода из зернового кризиса.

Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу.

На прошлой неделе Акар провел телефонные разговоры с российским и украинским коллегами Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым. Одним из пунктов диалога глав ведомств стал вывод сухогрузов с зерном из украинских портов.

По инициативе Акара была сформирована "красная линия" связи, в состав которой вошли по представителю оборонных ведомств трех стран в звании генералов. Представители Украины и РФ по этому каналу могут выходить напрямую на связь с Турцией для обсуждения вопросов по организации экспорта украинского зерна.

Напомним, сухогрузы с зерном не могут покинуть украинские порты, что привело к серьезному продовольственному кризису в целом ряде стран. Ситуация осложняется наличием морских мин и продолжающимися боями в районе черноморских портов.

Как сообщал УНИАН, 11 июня турецкие власти предложили провести четырехстороннюю встречу в формате ООН-Турция-Украина-РФ по поводу разблокирования экспорта зерна из украинских морских портов.

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