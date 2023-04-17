Перехват осуществляли истребители Британии и Германии.

Военно-воздушные силы Великобритании и Германии перехватили три российских самолета, находившиеся над Финским заливом и Балтийским морем - вблизи воздушного пространства НАТО.

Как сообщают британские ВВС, самолеты РФ перехватывали истребители Eurofighter Typhoon из состава 9-й эскадрильи Королевских ВВС и 71-го крыла "Рихтофен" ВВС Германии. Один из российских самолетов удалось идентифицировать как самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил России, направлявшийся в Калининградскую область.

Его встретили два российских истребителя Су-27, базирующиеся в Калининграде, и сопроводили через северо-западную часть эстонского региона полетной информации. На перехват впоследствии отправились самолеты Gripen военно-воздушных сил Швеции.

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ВВС Британии отмечает, что этот перехват не является уникальным, но демонстрирует приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО.

"Наши союзники и партнеры в регионе должны быть уверены в том, что НАТО здесь будет оставаться и в дальнейшем, а Великобритания продолжает выполнять свои обязательства по коллективной обороне воздушного пространства НАТО", – подчеркивается в сообщении.

Перехват самолетов РФ

Напомним, что страны НАТО довольно часто перехватывают российские самолеты у своих границ. В частности, 15 марта 2023 года ВВС Великобритании и Германии перехватили российский самолет вблизи воздушного пространства Эстонии. Он не связался с эстонской авиадиспетчерской службой.

Позже истребители НАТО второй раз за неделю перехватили самолеты РФ возле Эстонии.

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