Инцидент произошел после сбития американского дрона в Черном море.

Королевские ВВС и ВВС Германии перехватили российский самолет, летавший у границ НАТО около Эстонии. Об этом сообщает SKY News.

Как сообщается, российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства НАТО, был перехвачен в ходе первой совместной миссии такого рода.

Два истребителя "Тайфун" - один британский и один немецкий - перехватили российский самолет, который не связался с эстонской авиадиспетчерской службой.

Видео дня

Один из пилотов рассказл, что они идентифицировали российский самолет и наблюдали за ним, когда тот "пролетал вблизи воздушного пространства НАТО". Поскольку он не связывался с авиадиспетчерской службой, они перехватили его, чтобы обеспечить безопасность полетов для всех пользователей воздушного пространства.

По данным издания, британские и немецкие военно-воздушные силы впервые объединились для патрулирования воздушного пространства Эстонии, которая граничит с Россией и является частью НАТО.

"Это совместное развертывание Великобритании и Германии в странах Балтии ясно демонстрирует нашу коллективную решимость противостоять любой потенциальной угрозе границам НАТО, демонстрируя при этом нашу объединенную силу", - заявил британский министр вооруженных сил Джеймс Хиппи.

Инцидент в Черном море - россияне сбили американский беспилотник

Перехват российского самолете произошел после скандального инцидента в Черном море, во время которого российский Су-27 сбил американский разведывательный БПЛА.

Похже стало известно, что перед инцидентом российский самолет несколько раз сбрасывал топливо, вероятно, пытаясь таким образом повредить дрон. Белый дом обвинил Россию в непрофессиональных и опасных действиях.

СМИ опубликоволи видеореконструкцию инцидента в Черном море.

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