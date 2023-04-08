Их благополучно вывели из зоны ответственности альянса.

Румынские истребители, базирующиеся в странах Балтии для проведения воздушного патрулирования НАТО, перехватили два российских Су-27.

Как сообщают Воздушные силы Румынии, это произошло 7 апреля. Два F-16 отряда "Карпатские гадюки" были подняты по тревоге Центром воздушных операций НАТО в Германии для перехвата российских самолетов.

"В зоне ответственности НАТО были обнаружены два неопознанных самолета, которые пролетали над международными водами. В соответствии со стандартными процедурами румынские F-16 были подняты по тревоге для уточнения воздушной ситуации. После перехвата самолеты были идентифицированы как два Фланкера Су-27, принадлежащих Российской Федерации. Их благополучно вывели из зоны ответственности альянса", — заявили в Воздушных силах.

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Так добавили, что перехват в рамках усиленной миссии воздушной полиции в странах Балтии прошел успешно, а также подтвердил высокий уровень боеспособности отряда "Карпатские гадюки" и способность ВВС Румынии развертывать и использовать самолеты F-16 в НАТО.

Перехват российских самолетов в марте

15 марта 2023 года ВВС Великобритании и Германии перехватили российский самолет вблизи воздушного пространства Эстонии. Он не связался с эстонской авиадиспетчерской службой.

Позже истребители НАТО второй раз за неделю перехватили самолеты РФ возле Эстонии.

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