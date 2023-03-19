Инцидент произошел 17 марта 2023 года.

Британские и немецкие истребители Typhoon перехватили российские самолеты вблизи Эстонии. Это произошло в рамках совместной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Как сообщается на сайте Королевских ВВС Великобритании (RAF), инцидент произошел 17 марта 2023 года.

"17 марта пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного под НАТОвским обозначением Crusty, его сопровождали два истребителя Су-27 Flanker и военно-транспортный самолет Ан-12 Cub", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства. Подобный инцидент произошел также 15 марта.

Перехват российских самолетов

15 марта 2023 года ВВС Великобритании и Германии перехватили российский самолет вблизи воздушного пространства Эстонии. Он не связался с эстонской авиадиспетчерской службой.

В середине февраля истребители США перехватили самолеты РФ в районе Аляски. Это был второй инцидент за два дня. Тогда отмечалось, что самолеты РФ не входили в воздушное пространство США или Канады.

Ранее самолеты РФ также перехватили неподалеку от Польши. Они летели со стороны Калининграда.

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