В списке около 160 военных и гражданских объектов - атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.

Российские военные подготовили подробные списки целей для потенциальной войны с Японией и Южной Кореей. Как пишет Financial Times, ссылаясь на секретные документы, в целом планы ударов охватывают 160 объектов - атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.

Отмечается, что документы взяты из 29 секретных российских военных файлов, в основном посвященных подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в период с 2008 по 2014 год, и до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.

"В документах, которые западные источники показали FT, подчеркивается острая озабоченность Москвы состоянием своего восточного фланга. Российские военные планировщики опасаются, что восточные границы страны окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны американских средств и региональных союзников", - говорится в статье.

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Что известно о целях атаки

Отмечается, что первые 82 объекта в российском списке целей - военные, такие как центральные и региональные командные пункты вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радарные установки, авиабазы и военно-морские объекты.

Остальные - объекты гражданской инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные тоннели в Японии, такие как тоннель Канмон, соединяющий острова Хонсю и Кюсю. Энергетическая инфраструктура также является приоритетной: в список попали 13 электростанций, например, ядерные комплексы в Токай, а также заводы по переработке топлива.

В Южной Корее главными гражданскими целями являются мосты, но в список также входят промышленные объекты, такие как сталелитейный завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.

Большая часть первой презентации посвящена тому, как может развиваться гипотетический удар с использованием ракет X-101.

"Слайды показывают, с какой тщательностью Россия отбирала список целей. В примечании к двум южнокорейским командно-контрольным бункерам приведены оценки силы, необходимой для прорыва их обороны. В списках также указаны другие детали, такие как размер и потенциальная мощность объектов", - отмечают в FT.

Отмечается, что планы России свидетельствуют об уверенности в своих ракетных системах. Гипотетическая миссия против радиолокационной базы в Окусирито в Японии предполагала использование 12 ракет Х-101, запущенных с одного тяжелого бомбардировщика Ту-160. В документе вероятность уничтожения цели оценивается в 85 процентов.

Россия "прощупывает" ПВО соседей

Вторая презентация, посвященная Японии и Южной Корее, раскрывает цели России по регулярному испытанию противовоздушной обороны своих соседей.

В докладе кратко описывается миссия пары тяжелых бомбардировщиков Ту-95, отправленных для проверки противовоздушной обороны Японии и Южной Кореи 24 февраля 2014 года. Согласно досье, российские бомбардировщики вылетели с базы командования дальней авиации в Украинке на Дальнем Востоке и совершили 17-часовой облет Южной Кореи и Японии, чтобы зафиксировать ответные действия.

Отмечается, что было совершено 18 перехватов с участием 39 самолетов. Самым продолжительным было 70-минутное сопровождение пары японских F4 Phantom, которые, по словам российских пилотов, "не были вооружены". Только семь перехватов были совершены истребителями с ракетами "воздух-воздух".

Напряжение в мире растет

Ранее в The Telegraph сообщили, что Китай уже почти готов напасть на Тайвань. Нападение может произойти, когда к власти в США придет новый президент Дональд Трамп - изоляционист и любитель диктаторов.

Также министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Россия через несколько лет может атаковать территорию НАТО. По его словам, сейчас РФ за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

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