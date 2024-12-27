Украина координирует действия в отношении Северной Кореи с Японией и Южной Кореей.

Сейчас Киев не имеет ни одного канала коммуникации с Северной Кореей, которая активно помогает России вести захватническую войну против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Мы не имеем дипломатических связей и у нас нет никаких каналов коммуникации с Северной Кореей. Находимся в тесном контакте с нашими союзниками в Азии, с Японией и Республикой Корея (Южной Кореей), согласовываем наши действия и политики в отношении Северной Кореи и углубления ею военного сотрудничества с Россией, что угрожает не только нам, но и всей Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону", - отметил Тихий.

Украина и КНДР

Дипломатические отношения между Украиной и КНДР были установлены в январе 1992 года, а через 30 лет их пришлось разорвать. Как писал УНИАН, в июле 2022 года Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей после того, как Пхеньян признал "независимость" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

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В ноябре посол Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг заявил, что по имеющимся оценкам, Северная Корея передала России около 9,4 миллионов артиллерийских снарядов для войны против Украины.

Представитель США по специальным политическим вопросам, посол Роберт Вуд сообщил, что Северная Корея готовится передать России еще больше баллистических ракет для нанесения ударов по украинским городам. Ранее, по запросу России, Северная Корея незаконно передала более 18 тысяч контейнеров со снарядами и материалами, связанными с боеприпасами, и более 100 баллистических ракет для применения против Украины.

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