Немецкий министр обороны также предупредил о гибридной угрозе, исходящей от россиян.

Немецкий министр обороны Борис Писториус допустил, что Россия через несколько лет может атаковать территорию НАТО.

"Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь увеличится", - высказал мнение министр, передает "Немецкая волна". При этом он подчеркнул, что в настоящее время нападения со стороны РФ не ожидается. Писториус отметил, что сейчас РФ за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

"К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса", - считает Писториус.

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Министр также предупредил о гибридной угрозе для Германии со стороны РФ. "Путин действует гибридно, и Германия находится под его пристальным вниманием. Он хорошо нас знает и понимает, где и как причинить нам болезненные уколы. Нам нужно подготовиться, чтобы противостоять угрозе со стороны Путина. Игнорирование этой угрозы лишь увеличит ее масштаб ", - сказал он.

По словам министра, прежде всего, под гибридным ударом РФ может оказаться инфраструктура и энергоснабжение, активность в Северном и Балтийском морях. "К этому можно добавить кампании в соцсетях, вмешательство в избирательные процессы и подкуп гоосов политиков", - перечислил угрозы Писториус.

Он подчеркнул, что такие действия являются частью стратегии Путина, направленной на дестабилизацию и раскол немецкого общества. "Мы должны сделать все, чтобы стратегия Путина не сработала", - подытожил минстр.

Война между РФ и НАТО

Армия РФ выйдет из этой войны несравненно умнее и гораздо лучше подготовленной к войне с точки зрения стратегии и планирования, заявил в окябре ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.

А в начале ноября сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас заявил, что Европа упустила шанс подготовиться к войне с РФ, который своим западным партнерам дала Украина. Теперь Россия попытается воспользоваться шансом уничтожить НАТО методами гибридной войны.

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