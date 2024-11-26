Нападение может произойти, когда к власти в США придет Дональд Трамп - изоляционист и любитель диктаторов.

Китай уже почти завершил приготовления своих вооруженных сил и военной промышленности к попытке силового захвата Тайваня. Об этом говорят американские военные аналитики Эндрю Эриксон и Габриэль Коллинз, новую публикацию которых комментирует военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс.

"Коммунистическая партия Китая, которая более двух десятилетий сосредоточена на создании военной силы, способной пересечь Тайваньский пролив, высадиться на тайваньских пляжах, а затем двинуться на Тайбэй, готовится наконец достичь своей конечной цели: жестоко "воссоединить" молодую демократию Тайвань с укоренившейся автократией Китая", - пишет Акс.

Эксперты отмечают, что Тайвань надеется, что США спасут их от китайского нашествия. Однако похоже, что китайское вторжение на остров может произойти в момент низкого уровня американской силы и решимости.

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Эриксон и Коллинз отмечают, что Китай достиг "самого драматического наращивания военной силы" в своей новейшей истории, и его армия быстро приближается к желаемым Пекином возможностям.

"Часы для Тайваня тикают. Тайвань должен неустанно уделять приоритет своей обороне там, где это важнее всего", - пишут Эриксон и Коллинз. Островному государству надо как можно быстрее превратиться в "несъедобного дикобраза".

Ключевые усилия Тайвань должен направить на усиление противовоздушной обороны, береговой артиллерии, а также ему стоит запастись минами, противокорабельными ракетами и беспилотниками. Это именно то оружие, которое будет эффективным в обороне, но в то же время относительно недорогим.

Аналитики отмечают, что запастись оружием Тайвань должен заблаговременно, ведь дополнительные поставки станут проблемными или невозможными, как только на остров упадет первая китайская ракета - начнется морская блокада острова, которую будет трудно прорвать.

К тому же есть большие сомнения, что США при президентстве Трампа захотят и будут способны оказать существенную военную помощь островному государству.

Дэвид Акс отмечает, что Тайвань должен как можно скорее запастись оружием, если он ценит свою независимость и свое процветание.

"Сильная американская поддержка" является наименее реалистичной частью этого рецепта, - добавляет он.

Ситуация вокруг Тайваня

Как писал УНИАН, летом этого года во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить Соединенным Штатам за защиту от китайской угрозы. Также он обвинял островное государство в создании конкуренции американскому технологическому сектору.

Также мы рассказывали, что Тайвань создал специальную правительственную группу, которая изучает опыт войн в Украине и в Израиле. В частности тайванцы поняли важность системы раннего выявления вражеского нападения, увеличили продолжительность срочной службы, увеличили расходы на оборону и изучают потенциал асимметричного оружия, такого как беспилотники.

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