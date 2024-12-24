Более 10 000 действующих моряков, солдат и летчиков британской армии не могут отправиться на войну, поскольку они признаны негодными по состоянию здоровья.

Более 10 000 действующих моряков, солдат и летчиков британской армии не могут отправиться на войну, поскольку они признаны негодными по состоянию здоровья. Кроме того, около 15 000 военнослужащих могут быть развернуты с определенными ограничениями по медицинским показаниям.

Как пишет The Times, в целом более чем пятая часть солдат и офицеров британской армии не способны участвовать в боевых действиях без каких-либо ограничений, такие данные обнародовал министр по делам ветеранов Британии Эл Карнс.

В общем в армии 16 335 солдат либо "не могут быть развернуты по медицинским показаниям", либо "могут быть развернуты ограниченно по медицинским показаниям". Только 55 005 солдат в армии из 71 340 военнослужащих считаются полностью готовыми к развертыванию.

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В случае Королевского флота 2922 моряка вообще не могут выйти в море, а 2363 считаются по медицинским показаниям ограниченно пригодными к развертыванию. При этом в Королевских ВВС самая высокая доля персонала, классифицированного как непригодный к развертыванию по медицинским показаниям - 3721 человек из 27 969 в целом, что составляет 13 процентов от численности сил.

Ранее Карнс сказал, что вся британская армия будет убита или ранена в течение шести месяцев или года войны при столкновении с таким противником, как Россия.

"С армией в 55 000 регулярных солдат, исходя из показателей российских потерь около 1500 человек в день на Украине, армия фактически будет уничтожена чуть больше чем за месяц", - подчеркивает The Times.

Подготовка Британии к возможной войне

Ранее The Times писал, что на Западе растут опасения, что Украина проигрывает войну против РФ, поэтому в ближайшие годы Путин может вторгнуться в Восточную Европу. По словам военачальников, Великобритания должна быть готова к конфликту в 2027 году.

При этом министр по делам ветеранов Британии Алистер Карнс предупредил, что вся британская армия будет уничтожена не более чем за год, если будет вовлечена в крупный конфликт с таким противником, как Россия.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявлял, что россияне смогут истощить европейскую систему ПВО всего за 2-3 месяца.

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