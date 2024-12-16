Бывший командующий армии Британии всегда предупреждал об угрозах, которые стояли перед его страной.

Британские солдаты и офицеры будут вынуждены вести будущую войну со "слабыми" линиями снабжения и против врага, который имеет больше войск, техники и современных технологий. Такое мнение высказал бывший глава армии страны, генерал сэр Патрик Сандерс, пишет The Times.

По его словам, Великобритания находится в "переломном моменте", поэтому он уверен в том, что будущее будет опасным.

Еще в должности действующего генерала в своем последнем выступлении Сандерс отмечал, что британская армия никогда не преобладала по количеству и не была блестящей по оснащению.

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"Мы всегда воевали, прижавшись спиной к стене. Это то, кем мы являемся", - сказал он в пятницу, выступая перед офицерами-кадетами, которые заканчивают обучение в престижной военной академии Сандхерст.

В The Times напомнили, что Сандерс был противоречивым начальником генерального штаба из-за своих откровенных высказываний об угрозах, которые стояли перед Британией и состоянии армии страны.

"Перед лицом непримиримо враждебной и экспансионистской России, которую поддерживает ось ядерных вооруженных автократий, руководствующихся принципом "сила есть право", вы присоединяетесь к профессии военного в переломный момент и к армии, которая является более актуальной, чем когда-либо в моей карьере", - обратился он к офицерам-кадетам.

По его словам, несмотря на то, что армия перевооружается, чтобы стать "более смертоносной, чем армии, втрое больше нее", модернизация требует времени, которого "не хватает".

"Итак, если вы будете воевать, а мой опыт показывает, что рано или поздно вы будете воевать, это, скорее всего, будет так, как всегда было с британской армией: изолированно, с преобладающей численностью, оборудованием и технологиями, со слабыми линиями снабжения и до того, как страна будет мобилизована", - предупредил военный.

В то же время он подчеркнул, что британская армия имеет "позолоченную репутацию военной доблести, основанную на чрезвычайных успехах".

"Наша страна гордится нами, а наши противники и союзники уважают нас", - добавил генерал и отметил, что это благодаря адаптивности, боевому духу и лидерству армии.

В свою очередь министр обороны Джон Хили предупреждал в октябре, что армия Британии не готова к войне в ее нынешнем положении. Позже министр по делам ветеранов Алистер Карнс отметил, что вся армия будет убита или ранена в течение шести месяцев или года, если страна столкнется с Россией, учитывая текущий уровень потерь в Украине.

Подготовка Британии к возможной войне

Ранее The Times писал, что на Западе растут опасения, что Украина проигрывает войну против РФ, поэтому в ближайшие годы Путин может вторгнуться в Восточную Европу. По словам военачальников, Великобритания должна быть готова к конфликту в 2027 году.

В то же время в конце ноября The Guardian сообщал, что военно-воздушные силы США заметили неизвестные БпЛА над тремя авиабазами в Великобритании. По словам американских военных, они оставляют за собой право защищать авиабазы в случае вторжения.

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