Цель морских пехотинцев США состоит в том, чтобы затормозить Китай на ранних стадиях конфликта, выиграв время для других американских сил

Американские морские пехотинцы проводят военные учения на филиппинских островах, расположенных рядом с Тайванем. Как пишет The Wall Street Journal, морские пехотинцы готовятся к реальному конфликту, оттачивая стратегию, которая, по их мнению, имеет решающее значение для борьбы с Китаем на островах в случае конфликта.

Отмечается, что цель морских пехотинцев США состоит в том, чтобы затормозить Китай на ранних стадиях конфликта, выиграв время для других американских сил. Находясь на передовой, они будут получать полную картину боевого пространства с помощью сенсоров и беспилотников и запускать ракеты для уничтожения китайских кораблей или передавать данные о цели американским и союзным военным самолетам или кораблям для нанесения удара.

Как отмечают эксперты, эти мелкие и проворные подразделения станут "огромным налогом" на разведывательную сеть Китая.

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В то же время, по словам экс-полковника Корпуса морской пехоты США Марка Кансиана, такие подразделения морской пехоты сталкиваются с двумя проблемами. Во-первых, пополнить запасы ракет в труднодоступных местах внутри "оборонительного пузыря" Китая в случае конфликта будет непросто. Еще одним препятствием, по его словам, является доступ. Манила, скорее всего, приветствовала бы морскую пехоту, если бы в Южно-Китайском море, где она сталкивается с прямыми угрозами со стороны Пекина, разгорелся бой. Но будет ли она делать то же самое, чтобы помочь США отразить нападение Китая на Тайвань, гораздо менее вероятно.

Как пишет WSJ, у США нет баз на Филиппинах, но есть соглашение, дающее им доступ к филиппинским военным объектам для модернизации оборудования на них. Если Китай предпримет вторжение на Тайвань, американские войска захотят перебросить часть военных самолетов США на эти объекты. Идея заключается в том, чтобы рассредоточить американские самолеты по множеству баз и даже гражданских аэродромов в регионе, чтобы Китаю было сложнее нацелиться на них и предоставить США различные возможности для нанесения ударов.

В то же время полки морской пехоты мобилизуются, чтобы попытаться сдержать китайский флот в пределах цепи первых островов, и не дать им угрожать американским силам, атакующим из глубины.

Морская пехота также будет стремиться противостоять китайской стратегии "анти-доступа", направленной на блокирование района и делающей слишком опасным для американских сил приближение к Тайваню.

Китай планирует вторжение на Тайвань

Как сообщили в Global Press со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая и агентстве Синьхуа, Китай планирует вторжение на Тайвань в начале июня 2024 года

Отмечалось, что китайские военные провели учения вокруг всего Тайваня, включая острова Киньмэнь и Доньинь.

В рамках учений десятки китайских истребителей с боевыми боеприпасами осуществили имитационные удары по "важным военным целям" условного "врага" рядом с эсминцами, фрегатами и ракетными катерами. Кроме того, В пятницу, 24 мая, Китай устроил имитационные ракетные удары по Тайваню.

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