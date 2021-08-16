Эвакуировать всех украинцев из Афганистана пока возможности нет.

Украинец, ранее прилетевший по работе в Афганистана рассказал, что сейчас происходит в захваченном талибами Кабуле.

Об этом он сказал в комментарии "Обозревателю". Мужчина уточнил, что находится на базе под охраной вместе с другими гражданами, в том числе украинцами.

Талибы, по его словам, пока не проявляют агрессии к украинцам, однако поставили свою охрану на базе.

"Также постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на это пойдем, что будет потом – большой вопрос", - говорит он.

Мужчина также объяснил, почему украинцев сейчас не могут эвакуировать из Кабула. Говорит, что сначала надо добраться с базы до аэропорта. Отвечая на вопрос, в чем именно заключается сложность, он сказал: "Транспорт, на котором можно было бы добраться туда, и доступ. Дороги контролируются талибами, но они обещали пропускать. Плюс на гражданской стороне аэропорта очень много людей, которые штурмуют самолеты, чтобы покинуть страну".

Читайте такжеСтанет ли Афганистан под властью талибов причиной геополитической катастрофы

Говоря о помощи со стороны украинских дипломатов, он констатировал, что повлиять на ситуацию там им очень сложно. "Поэтому держим связь, но плана действий, насколько я понимаю, нет. Обещают искать варианты, если самолет даже и не украинский, то с участием других европейских стран. Посоветовать что - то нам особо не могут, попросили держать их в курсе происходящего", - рассказал мужчина.

Он добавил, что воды и еды у украинцев хватит еще примерно на неделю.

Захват власти в Афганистане талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана и начали наступление на Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Еще 74 украинца с семьями, по данным МИД, просят об эвакуации из Афганистана.

Автор: Юрий Годован