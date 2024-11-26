Отмечается, что руководство их еще не утвердило.

План российской корпорации "Газпром" на 2025 год не предусматривает транзит газа в Европу через Украину.

Кремлевский правитель Путин уверял, что Россия готова и дальше поставлять газ через Украину, однако знакомый с планами газового гиганта человек рассказал Reuters другое. По его словам, базовым сценарием Москвы является отсутствие транзита через Украину после 31 декабря.

Ожидается, что из-за этого экспорт в "дальнее зарубежье", куда входят европейские страны и Турция, упадет на пятую часть. Это включает поставки через газопроводы "Турецкий" и "Голубой поток", но не включает экспорт в Китай через газопровод "Сила Сибири", который может достичь 38 миллиардов кубометров. В то же время в "Газпроме" считают, что поставки в Турцию вряд ли упадут.

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Транзит российского газа через Украину

Напомним, в 2019 году "Нафтогаз" и "Газпром" заключили соглашение о транизите газа через украинскую территорию. Его срок истекает уже в конце этого года. В Киеве сообщали, что не планируют обсуждать с Москвой продление соглашения или утверждение нового.

Из-за полномасштабного вторжения и подрыва газопровода "Северный поток" Россия потеряла почти всех европейских клиентов. По данным СМИ, в 2023 году она отправила через Украину около 15 миллиардов кубометров, что составляет лишь 8% от пиковых потоков в Европу по разным маршрутам в 2018-2019 годах.

Эксперты говорят, что из-за прекращения транзита "Газпром" потеряет около 6 млрд долларов годовых доходов, а Украина - от 800 миллионов до 1,2 миллиарда.

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