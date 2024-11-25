Австрийская OMV до недавнего времени была одним из немногих покупателей российского газа в Европе, оставшихся после вторжения РФ в Украину.

Российский газовый гигант "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию. Спусковым крючком, который положил конец более чем 50-летним поставкам голубого топлива компании OMV в начале этого месяца, стало изъятие австрийской группой российского газа в качестве оплаты по арбитражному решению.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пять источников. Отмечается, что 13 ноября австрийская OMV заявила, что выиграла арбитраж в Германии против "Газпрома" на 230 миллионов евро в связи с нерегулярными поставками газа в свое немецкое подразделение. Там отметили, что будут принимать меры для немедленного выполнения решения против счетов "Газпрома". Через три дня "Газпром" приостановил поставки газа австрийской компании.

По данным трех источников, близких к "Газпрому" и OMV, австрийская компания арестовала поставки газа за октябрь на сумму 230 миллионов евро. По словам одного из источников, близких к "Газпрому", это был первый случай, когда клиент из Европейского Союза не заплатил за газ "Газпрому".

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В то же время источник агентства, близкий к OMV, сообщил, что компания рассматривает получение поставок газа от "Газпрома" за октябрь вместо арбитражного решения "как последний шанс сделать это" на случай, если Украина таки разорвет соглашение, позволяющее транзит российского газа через ее территорию в следующем году. Однако российский гигант рассматривает арест газа как неплатеж и поэтому прекратил поставки.

Отмечается, что до недавнего времени австрийская OMV была одним из немногих покупателей российского газа в Европе, после того, как "Газпром" потерял почти всех своих клиентов в результате вторжения России в Украину в 2022 году. OMV покупала советский и российский газ с 1968 года. Собеседники агентства утверждают, что сейчас австрийская компания ищет пути полного отказа от закупок российского газа, несмотря на то, что ее контракты с "Газпромом" действуют до 2040 года. Один из них отметил, что прекращение поставок на прошлой неделе дает OMV возможность утверждать, что "Газпром" нарушил контракты.

Между тем в "Газпроме" отказались комментировать будущие отношения с OMV. Пресс-секретарь австрийской OMV заявила, что поставки газа от "Газпрома" прекратились, и в компании не ожидают, что ситуация изменится. Об аресте газа OMV и, как следствие, неуплате за октябрьские поставки российского газа ранее не сообщалось.

Примечательно, что контракты OMV с "Газпромом" включают положение "бери или плати". Этот пункт предусматривает, что компания должна платить за поставленный газ, даже если она его не берет.

Один из источников, близких к "Газпрому" говорит, что большие газовые хранилища Австрии сделали ее оплотом российского монополиста в Центральной Европе в течение последних двух десятилетий. И Австрия сэкономила миллиарды на дешевом российском газе после начала войны в Украине. Отмечается, что страна получала российский газ по цене 300-400 долларов за 1000 кубометров, когда спотовые цены превышали 1000 долларов за 1000 кубометров на пике сокращения российских поставок в Европу в 2022 году.

OMV отказалась комментировать вопрос цен. Генеральный директор компании Альфред Штерн заявил, что цены "Газпрома" были приведены в соответствие с рыночными ценами.

Прекращение поставок российского газа в Австрию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя прекращение поставок газа в Австрию, заявила, что российский диктатор Владимир Путин пытается шантажировать Австрию и Европу путем сокращения таких поставок. Она подчеркнула, что Путин использует энергию как оружие, но Европа к этому готова.

Несмотря на то, что официально "Газпром" отключил OMV от поставок, Австрия продолжает получать российский газ через Словакию. Так, российский монополист "Газпром" поставил 18 ноября через Украину 42,4 млн куб. м газа.

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