Президент США отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "тоже хочет положить этому конец".

Президент США Дональд Трамп сказал, что президент России Владимир Путин "хочет прекратить войну" и отверг предположение, что амбиции российского лидера могут простираться за пределы границ Украины.

"Я думаю, он хочет прекратить войну. Я это понимаю. Мы говорили долго и упорно. Стив Виткофф был с ним очень долго, около трех часов. Я думаю, он хочет прекратить войну", - сказал Трамп журналистам, когда его спросили, чего, по его мнению, хочет Путин, пишет The Hill.

Он заявил, что "у них большая, мощная военная машина".

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"Вы понимаете это. И они победили Гитлера, и они победили Наполеона. Знаете, они воюют уже давно. Они делали это раньше… но я думаю, он хотел бы прекратить войну", - отметил американский лидер.

На вопрос о территориальных амбициях Путина - и о том, думает ли он, что президент РФ хочет всю территорию Украины - Трамп сказал, что задал тот же вопрос Путину. Он отметил:

"Я думаю, он хочет остановиться. Это был мой вопрос к нему. Потому что, если он продолжит, это будет большой проблемой для нас, и это вызовет большую проблему у меня, потому что вы просто не можете этого допустить".

Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "тоже хочет положить этому конец".

Война в Украине - позиция Трампа

Ранее Трамп подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мирных переговорах между Россией и США.

Также он объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому.

"Мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить соглашение", – заявил Трамп.

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