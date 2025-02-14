Он отметил, что провел очень хорошие разговоры как с Зеленским, так и с Путиным.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему 12 февраля сначала провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и лишь после этого позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Кто-то сказал, что я сначала должен был позвонить Зеленскому. Я так не думаю. Мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить соглашение. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку", – сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что провел очень хорошие разговоры как с Зеленским, так и с Путиным.

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Что еще Трамп сказал об Украине

По словам американского президента Дональда Трампа, на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США, РФ и Украины. На ней не будет его самого или Путина, но речь идет о топ-чиновниках.

Трамп также говорил о встрече представителей США, Украины и РФ в Мюнхене 14 февраля. Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин эту информацию опроверг.

Ранее американский лидер поддержал заявление главы Пентагона Пита Гегсета о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным сценарием. По словам Трампа, это "непрактично".

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