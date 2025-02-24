Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что "помогает Украине так, как никто никогда не помогал". Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Говоря о сроках завершения полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины уже три года, Трамп сказал, что ее, возможно, удастся урегулировать в течение ближайших недель, пишет Sky News. Он добавил, что война в Украине может перерасти в Третью мировую, и в Вашингтоне намерены не допустить такого сценария.
В то же время, комментируя тему возможного отказа Украины от своих территорий в мирном соглашении, американский президент сказал: "Посмотрим". При этом он выразил надежду, что Украина "сможет вернуть часть своей земли". Трамп также добавил, что "не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска (в Украину) в качестве миротворцев".
Соглашение о полезных ископаемых
Относительно соглашения о полезных ископаемых Украины, на подписании которого активно настаивают в Вашингтоне, Трамп заявил, что подписи одного Зеленского под соответствующим документом будет недостаточно:
"Я думаю, что потом им (Украине) нужно будет получить одобрение от их Рады или кого-то, кто может это одобрить, но я уверен, что это произойдет".
По его словам, Вашингтон очень близок к подписанию соглашения, и оно может состояться в Овальном кабинете Белого дома уже на следующей неделе – при участии президента Зеленского.
"Я встречусь с президентом Зеленским. Фактически, он может приехать на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение, что было бы замечательно. Я бы с удовольствием встретился с ним. Мы встретились бы в Овальном кабинете. Сейчас продолжается работа над соглашением. Они очень близки к окончательному соглашению. Это будет соглашение о редких элементах и различных других вещах, и, как я понимаю, он хотел бы приехать сюда, чтобы подписать его, и я был бы рад этому", – сказал Трамп.
Он также подтвердил, что планирует встретиться и с российским диктатором Владимиром Путиным "в какой-то момент".
Кроме того, глава Белого дома снова повторил свои слова о том, что США "вложили $350 миллиардов" в поддержку Украины, хотя и в Пентагоне, и в СМИ называют куда меньшую сумму.
"Как мы пришли к этому, я не знаю, но это огромные деньги. Огромные деньги вложены, и мы не имели никаких результатов. И в этом виновата администрация Байдена. Европейцы вложили около $100 миллиардов, и они сделали это в форме займа. И европейцы были замечательные в этом вопросе. Они поняли, что это было несправедливо, и нам удалось найти решение", – констатировал Трамп.
Другие заявления Трампа об Украине
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял мантру о том, что если бы он был президентом Штатов, полномасштабная война РФ против Украины бы не началась.
А от обещаний завершить ее за 24 часа Трамп перешел к возложению вины за войну именно на Украину, а президента Зеленского назвал "диктатором без выборов".
24 февраля американский лидер заявил, что продолжает "серьезные переговоры" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, при чем не только о прекращении огня. По его словам, говорят и о крупных экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией.