Трамп сделал ряд новых заявлений об Украине / фото ua.depositphotos.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что "помогает Украине так, как никто никогда не помогал". Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Говоря о сроках завершения полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины уже три года, Трамп сказал, что ее, возможно, удастся урегулировать в течение ближайших недель, пишет Sky News. Он добавил, что война в Украине может перерасти в Третью мировую, и в Вашингтоне намерены не допустить такого сценария.

В то же время, комментируя тему возможного отказа Украины от своих территорий в мирном соглашении, американский президент сказал: "Посмотрим". При этом он выразил надежду, что Украина "сможет вернуть часть своей земли". Трамп также добавил, что "не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска (в Украину) в качестве миротворцев".

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Соглашение о полезных ископаемых

Относительно соглашения о полезных ископаемых Украины, на подписании которого активно настаивают в Вашингтоне, Трамп заявил, что подписи одного Зеленского под соответствующим документом будет недостаточно:

"Я думаю, что потом им (Украине) нужно будет получить одобрение от их Рады или кого-то, кто может это одобрить, но я уверен, что это произойдет".

По его словам, Вашингтон очень близок к подписанию соглашения, и оно может состояться в Овальном кабинете Белого дома уже на следующей неделе – при участии президента Зеленского.

"Я встречусь с президентом Зеленским. Фактически, он может приехать на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение, что было бы замечательно. Я бы с удовольствием встретился с ним. Мы встретились бы в Овальном кабинете. Сейчас продолжается работа над соглашением. Они очень близки к окончательному соглашению. Это будет соглашение о редких элементах и различных других вещах, и, как я понимаю, он хотел бы приехать сюда, чтобы подписать его, и я был бы рад этому", – сказал Трамп.

Он также подтвердил, что планирует встретиться и с российским диктатором Владимиром Путиным "в какой-то момент".

Кроме того, глава Белого дома снова повторил свои слова о том, что США "вложили $350 миллиардов" в поддержку Украины, хотя и в Пентагоне, и в СМИ называют куда меньшую сумму.

"Как мы пришли к этому, я не знаю, но это огромные деньги. Огромные деньги вложены, и мы не имели никаких результатов. И в этом виновата администрация Байдена. Европейцы вложили около $100 миллиардов, и они сделали это в форме займа. И европейцы были замечательные в этом вопросе. Они поняли, что это было несправедливо, и нам удалось найти решение", – констатировал Трамп.

Другие заявления Трампа об Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял мантру о том, что если бы он был президентом Штатов, полномасштабная война РФ против Украины бы не началась.

А от обещаний завершить ее за 24 часа Трамп перешел к возложению вины за войну именно на Украину, а президента Зеленского назвал "диктатором без выборов".

24 февраля американский лидер заявил, что продолжает "серьезные переговоры" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, при чем не только о прекращении огня. По его словам, говорят и о крупных экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией.

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