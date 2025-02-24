Американский президент выразил надежду, что Украина "сможет вернуть часть своей земли".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что "помогает Украине так, как никто никогда не помогал". Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Говоря о сроках завершения полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины уже три года, Трамп сказал, что ее, возможно, удастся урегулировать в течение ближайших недель, пишет Sky News. Он добавил, что война в Украине может перерасти в Третью мировую, и в Вашингтоне намерены не допустить такого сценария.

В то же время, комментируя тему возможного отказа Украины от своих территорий в мирном соглашении, американский президент сказал: "Посмотрим". При этом он выразил надежду, что Украина "сможет вернуть часть своей земли". Трамп также добавил, что "не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска (в Украину) в качестве миротворцев".

Видео дня

Соглашение о полезных ископаемых

Относительно соглашения о полезных ископаемых Украины, на подписании которого активно настаивают в Вашингтоне, Трамп заявил, что подписи одного Зеленского под соответствующим документом будет недостаточно:

"Я думаю, что потом им (Украине) нужно будет получить одобрение от их Рады или кого-то, кто может это одобрить, но я уверен, что это произойдет".

По его словам, Вашингтон очень близок к подписанию соглашения, и оно может состояться в Овальном кабинете Белого дома уже на следующей неделе – при участии президента Зеленского.

"Я встречусь с президентом Зеленским. Фактически, он может приехать на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение, что было бы замечательно. Я бы с удовольствием встретился с ним. Мы встретились бы в Овальном кабинете. Сейчас продолжается работа над соглашением. Они очень близки к окончательному соглашению. Это будет соглашение о редких элементах и различных других вещах, и, как я понимаю, он хотел бы приехать сюда, чтобы подписать его, и я был бы рад этому", – сказал Трамп.

Он также подтвердил, что планирует встретиться и с российским диктатором Владимиром Путиным "в какой-то момент".

Кроме того, глава Белого дома снова повторил свои слова о том, что США "вложили $350 миллиардов" в поддержку Украины, хотя и в Пентагоне, и в СМИ называют куда меньшую сумму.

"Как мы пришли к этому, я не знаю, но это огромные деньги. Огромные деньги вложены, и мы не имели никаких результатов. И в этом виновата администрация Байдена. Европейцы вложили около $100 миллиардов, и они сделали это в форме займа. И европейцы были замечательные в этом вопросе. Они поняли, что это было несправедливо, и нам удалось найти решение", – констатировал Трамп.

Другие заявления Трампа об Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял мантру о том, что если бы он был президентом Штатов, полномасштабная война РФ против Украины бы не началась.

А от обещаний завершить ее за 24 часа Трамп перешел к возложению вины за войну именно на Украину, а президента Зеленского назвал "диктатором без выборов".

24 февраля американский лидер заявил, что продолжает "серьезные переговоры" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, при чем не только о прекращении огня. По его словам, говорят и о крупных экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: