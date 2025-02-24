В частности, стороны обсуждали гарантии безопасности для нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании "Большой семерки", где присутствовал президент США Дональд Трамп. Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.

"Продуктивная встреча, важные принципиальные слова от большинства партнеров. Очень рассчитываем на единство мира - Европы, Америки, всех частей мира и народов, которые стремятся жить в мире и на основе предсказуемых правил, на основе международного права", - сообщил Зеленский.

Он заявил, что Украина стремится достичь мира и сделать его надежным и устойчивым.

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Среди прочего стороны обсуждали гарантии безопасности для нашей страны, а также пути, которые помогут прекратить российскую агрессию и не допустить ее повторения в будущем.

"Спасибо всем, кто помогает!", - добавил глава государства.

Зеленский и Трамп - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче президенту США Дональду Трампу фактов о нарушении Россией всех режимов прекращения огня в прошлом. Глава украинского государства отметил, что 2025-й должен стать годом, когда начнется "реальный надежный мир".

А еще ранее украинский президент заявил, что кто-то дезинформирует Трампа на тему проведения выборов в нашей стране. По словам главы государства, тема выборов в условиях военных действий активно продвигается РФ.

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