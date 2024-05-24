По словам дипломата, экс-президент США "притворялся" в отношении своей позиции по войне в Украине.

Бывший президент США Дональд Трамп не восхищается Путиным, он лишь "публично делает ему комплименты", чтобы заигрывать с электоратом, заявил экс-посол Штатов в Евросоюзе Гордон Сондленд, пишет Newsweek.

По мнению дипломата, Трамп втайне придерживается одинакового отношения ко всем авторитарным мировым лидерам, включая Путина, несмотря на то, что иногда публично его хвалит.

Сондленд также отметил, что Трамп "притворялся" в отношении своей позиции по российско-украинской войне и лишь намекал, что он может прекратить помощь Украине, чтобы угодить своим потенциальным избирателям:

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"Трамп вообще не любит Путина. Совсем, – сказал Сондленд. - Он поддерживает Украину. Он полностью понимает ставки. Я действительно в это верю… Но он притворяется, чтобы сохранить единство своей базы до тех пор, пока он не пройдёт выборы".

Кроме того, Сондленд заявил, что, если Трампу удастся вернуться в Белый дом, он "увеличит поставки оружия" в Украину в надежде заставить Москву договориться о прекращении войны.

Трамп сделал гневное заявление о Путине и Си Цзиньпине

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин и правитель России Владимир Путин встречаются, чтобы нанести "ущерб":

"Они прямо сейчас вместе работают над планами, в которых собираются вместе нанести ущерб".

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