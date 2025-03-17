Усилиями Трампа Россия сохранит оккупированные территории и будет избавлена от части санкций.

В глазах мира Россия будет выглядеть победителем в войне, если после заключения мира она не только сохранит за собой захваченные украинские территории, но также избавится от части санкций и улучшит отношения с США. Такое мнение в комментарии Sky News озвучил британский военный эксперт Майкл Кларк.

Комментируя заявление Трампа о разделе украинских территорий, он отметил, что Европа никогда не признает оккупированные украинские земли суверенной частью России, даже если на это согласится Вашингтон.

"Они никогда этого не признают, потому что это абсолютно незаконно", - говорит Кларк.

Видео дня

Но вместе с тем британский эксперт считает, что дипломатический курс, который администрация Трампа взяла в отношении РФ, делает Путина победителем в глазах остального мира.

"Если он добьется частичной отмены санкций США и стратегического партнерства с Вашингтоном, чего, кажется, хочет администрация Трампа, тогда остальной мир, который с самого начала этой войны ждал, что произойдет в Украине, будет сидеть сложа руки и скажет, что Путин победил", - убежден Кларк.

По мнению аналитика, в такой ситуации в глазах мира Запад больше не будет иметь доверия как политическая сила.

США делят с РФ украинскую территорию

Как писал УНИАН, ранее Дональд Трамп заявил, что во время следующего разговора с российским диктатором Путиным планирует обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.

Накануне похожий месседж озвучил и советник Трампа по вопросам безопасности США Майкл Волц. По его словам, ради мира Украине придется согласиться на потерю части территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: