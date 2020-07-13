Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико - бывшая и.о. министра безопасности США
10:43, 13 июля 2020Мир
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По ее данным, Трамп хотел продать остров после разрушительного урагана на Пуэрто-Рико в 2017 году.
Дональд Трамп / REUTERS
Бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк рассказала о предложении президента Дональда Трампа продать Пуэрто-Рико.
Об этом она сообщила в интервью The New York Times.
По ее данным, Трамп хотел продать остров после разрушительного урагана на Пуэрто-Рико в 2017 году.
"Знаете, идеи, исходящие от президента, были более идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или, знаете, избавиться от этого актива", - отметила Дюк.
При этом идея продажи Пуэрто-Рико после слов Трампа никогда серьезно не обсуждалась.
Сейчас Пуэрто-Рико находится в статусе неинкорпорированной организованной территории, находящейся под управлением США, но не является его неотъемлемой частью.
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