Бывший лидер США устроил с Путиным "обмен" спекулятивными заявлениями об Украине.

Бывший лидер США Дональд Трамп устроил с Путиным "обмен" спекулятивными заявлениями о завершении войны в Украине.

Как известно, американский политик во время текущей президентской предвыборной кампании запомнился тезисом о том, что завершил бы войну в Украине за 24 часа, если бы снова был в Белом доме. Недавно этот тезис оценил лидер РФ Владимир Путин, что прошло мимо внимания Трампа, пишет Politico.

Собственно, этот вопрос подняла журналистка NBC Кристен Волкер во время интервью с Трампом "Meet the Press", которое вышло в воскресенье.

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Она процитировала фразу Путина: "Мы точно слышим, как мистер Трамп заявляет о способности решить все острые вопросы за несколько дней, включая украинский кризис. Это не может не радовать".

В ответ Трамп обрадовался такой похвале Путина.

"Мне нравится, что он это сказал. Потому что это значит, что я говорю правильно, - заявил Трамп журналистке.

Песков высказался о курсе Трампа, как возможного лидера США

Напомним, президентские выборы в США ожидаются в ноябре 2024 года. Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что будет баллотироваться. На фоне этого он сделал несколько заявлений о войне в Украине и о Путине. В частности, он говорил, что хорошо его понимает.

На такие "рефрены" обратил внимания Кремль. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков намекнул, что в случае победы Трампа, между РФ и США возможны "определенные нюансировки" в отношениях. В то же время Песков указал, что разительные перемены "к лучшему" вряд ли произойдут.

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