Песков заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в США может принести "определенные нюансировки", однако не "какие-то изменения к лучшему".

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обещания экс-президента США Дональда Трампа остановить войну РФ против Украины "за 24 часа" в случае победы на президентских выборах.

"Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. Константы хорошо известны, эти самые константы, которые так сейчас на своей шкуре чувствуют ведомые Вашингтоном европейцы. Поэтому возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал", – сказал он в интервью пропагандистскому изданию "Известия".

Песков подчеркнул, что победа Дональда Трампа на выборах в США может принести "определенные нюансировки", однако не "какие-то изменения к лучшему". По его словам, Кремль не видит предпосылок к тому, чтобы в США была готовность "прислушиваться к озабоченности их визави, учитывать обеспокоенность их визави".

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Война в Украине: заявления Трампа

В мае 2023 года кандидат в президенты США во время теледебатов сделал циничное заявление по поводу войны России против Украины. По его словам, он может сделать так, что "все перестанут умирать" за 24 часа.

В конце июня он выдал еще одно скандальное заявление относительно российского вторжения в Украину. Трамп сказал, что украинскому правительству, возможно, придется отдать РФ часть своих территорий, чтобы закончить войну.

Уже в сентябре 2023 года Трамп заявил, что будь он президентом США, Путин не совершил бы вторжения в Украину. При этом он добавил, что его победу на выборах в 2020 году якобы "украли".

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